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"Русский оккупант – лучшее удобрение", – украинские бойцы начали получать новый элемент экипировки – санитарный пакет для погибших военных РФ. ВИДЕО

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Бойцы ВСУ начали получать новый элемент экипировки, который называется "Санитарный пакет оккупанта".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пакет содержит полиэтиленовый мешок с надписью "Русский оккупант – лучшее удобрение". Содержимое пакета показал один из украинских бойцов, только что впервые получивший такую экипировку.

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Ха..Пакеты пустыми не сдавать.
  • Шимус
  • Шимус
    напоминаю жопа отдельно башка отдельно
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