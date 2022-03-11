Сирийцы поедут умирать за Путина: пропагандистский канал Минобороны РФ "Звезда" показал боевиков, которых хотят перебросить в Украину. ВИДЕО
26 39293
В Минобороны РФ заявляют о планах отправить воевать в Украину 16 тыс. сирийских боевиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сирийцы поедут в Украину умирать за Путина
Кто бы мог представить такие новости, но это еще одна составляющая существования России, доказывающей, что является проблемой для всего мира.
Только глава российских мародеров - Шойгу - доложил своему фюреру о 16 тыс. "добровольцах" на Ближнем Востоке, как пропагандистский канал Минобороны РФ "Звезда" сразу их и показал.
На кадрах - митинг сирийских военных, которые якобы готовы отправиться в Украину, чтобы умереть. Там, где Россия - там только смерть и разрушение", - говорится в описании видео.