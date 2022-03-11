Мэр Ивано-Франковска просит жителей трех районов переехать. ВИДЕО

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к жителям города с просьбой пользоваться укрытиями, а жителей трех прилегающих к аэропорту микрорайонов – Опришевцы, Крыховцы и Чукаловка – по возможности оставить свои дома из-за угрозы обстрелов.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что утром произошло, поэтому будьте чрезвычайно внимательны. Пожалуйста, если кто-то имеет возможности укрытия, я рекомендую находиться сейчас в укрытии по мере возможности. Кто не имеет возможности, то действительно отойти от окон. К сожалению, эта тревога сейчас по всех областях, по всей Западной Украине", - сказал Марцинкив.

"Хочу попросить также жителей микрорайона Опришевцы, Крыховцы, Чукаловка – со временем все-таки после этой тревоги максимально покинуть свои дома, переехать. Пожалуйста, реагируйте на тревогу. Надеемся, что это будет только тревога, не будет очередных взрывов в Ивано-Франковске ", – добавил городской голова.

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Как сообщалось, в пятницу утром был нанесен авиаудар по аэропорту.