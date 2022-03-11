"Украина выстоит, а вы так и останетесь рабами! Добро пожаловать в Северную Корею, твари!" - соавтор и режиссер шоу "Орел и Решка" Синельников. ВИДЕО

Соавтор и режиссер тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников смог уехать из Бучи, где он почти 2 недели сидел с семьей в укрытии в подвале своего дома.

Видео обращения Синельникова опубликовано в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Евгений записал видео, в котором со слезами на глазах рассказал, что им с сыном пришлось пережить за эти две недели, и подчеркнул, что был поражен сплочением людей. Также он обратился к россиянам: "А вы – терпилы, вы рабы одного человечка. Но если раньше вам за рабство по крайней мере платили неплохие деньги, то сейчас и машины закончатся, и деньги закончатся, и качество жизни закончится, а вы так и останетесь рабами. Украина выстоит, вот только вы этого уже не увидите. Добро пожаловать в Северную Корею, твари".

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