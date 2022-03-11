Оккупанты планируют напасть на Одессу не с моря, а по суше с Николаевщины, - Труханов. ВИДЕО

По мнению Одесского городского головы Геннадия Труханова, российские оккупанты изменили планы нападения на город с моря и планируют сначала оцепить город силами из Николаевщины и Приднестровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-брифинг Труханова.

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"По известной нам на сегодняшний день информации, которой мы владеем, корабли, которые были недалеко от Одессы, передислоцировали в район Крыма.

Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск (в Николаевской области – ред.). Таким образом мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город через Вознесенск на Приднестровье. Таким образом, город будет отрезан и в окружении", – рассказал Труханов.

Одесский голова предполагает, что после оцепления на суше, русские оккупанты могут направить десантные корабли с моря для высадки с берега.

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Он сказал, что у защитников Одессы есть время для подготовки благодаря героическим усилиям по сопротивлению агрессору украинскими войсками в Николаевской области.

По словам одесского мэра, местные власти формируют стратегические запасы продуктов питания с длительным сроком годности и медицинские препараты в случае взятия города в осаду.

Кроме того, он поблагодарил международных партнеров за гуманитарную помощь, в частности, за поставки теплых вещей, продуктов питания и лекарств.