Украинские воины ювелирно уничтожают танк оккупантов в жилой застройке. ВИДЕО

Защитники Мариуполя ювелирно уничтожили танк оккупантов в жилой застройке.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Не надо бежать от украинских противотанкистов, прикрываясь детскими площадками и жилыми домами. Русский, запомни! Тебя не спасет ничто от глаза и гнева наших воинов. Ступив на украинскую землю, ты подписал себе смертный приговор. И все равно какая толщина твоей брони. Уничтожение будет быстрым, неотвратимым и прицельно точным – гарантируют защитники Мариуполя (гарантия пожизненная)", - отмечается в сообщении.

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