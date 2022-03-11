Российские самолеты атаковали территорию Беларуси, залетев с воздушного пространства Украины. ВИДЕО
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Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал информацию, что российские самолеты атаковали территорию Республики Беларусь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.
"Российские самолеты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной
Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ.
Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине.
Такая атака и действия россиян на населенные пункты Беларуси сознательная провокация!", - отмечается в сообщении.