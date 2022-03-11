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Российские самолеты атаковали территорию Беларуси, залетев с воздушного пространства Украины. ВИДЕО

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Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал информацию, что российские самолеты атаковали территорию Республики Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.

"Российские самолеты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной

Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ.

Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине.

Такая атака и действия россиян на населенные пункты Беларуси сознательная провокация!", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • ruscrasher King
    Лука с ****** сегодня придумали вариант
  • Larissa Kora 56c14f78
    Лука не даремно до ***** в гості завітав, план погодили
  • Агамемнон
    Всё НАТО знает и видит.
    Это жалкая попытка двух загнанных в угол крыс спастись.
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