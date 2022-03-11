Губернатор Кемеровской области РФ Цивилев сообщил возмущенным матерям российских срочников, что их сыновей "использовали". ВИДЕО

Губернатор Кемеровской области РФ Цивилев сообщил матерям российских срочников, что их сыновей "использовали для специальной военной операции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Возмущенным матерям российских срочников сообщили, что их сыновей "использовали".

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Без комментариев. Просто послушайте этот диалог матерей солдат с губернатором Кемеровской области РФ Цивилевым:



М: - Наши сыновья посланы в Украину на смерть, как пушечное мясо. Почему наших ребят отправили туда, они не готовы, им по 20 лет. А где ваш сын сейчас?

Ц: - Мой сын учится в университете.

М: - То, что они говорят – это неправда.

Ц: - Это не война, специальная военная операция, и их использовали для нее.

М: - Наших детей использовали?

Ц: - Они применяли свои усилия в специальном направлении, под которое их задачи выставлялись.

М: - Они не знали своих задач".

Ц: - Слушайте, мы можем кричать, мы можем винить всех, но пока идет военная операция, мы не можем делать никаких выводов, не можем критиковать. Только когда она закончится, а она закончится очень скоро.

М: - Когда всех поубивают!