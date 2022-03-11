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Оккупанты в Бердянске раздают украинские продукты под видом гуманитарки из РФ: "Людей мало. Кругом оцепление. Я сниму самых голодающих". ВИДЕО

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Жительница Бердянска устроила прямую трансляцию с места, где оккупанты показательно раздавали продукты жителям города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина вела трансляцию, несмотря на запрет вооруженных оккупантов, окруживших место раздачи продуктов.

В ходе трансляции выяснилось, что продукты из российской гуманитарки не совсем российские. В частности, автор видео отметила, что захватчики раздавали масло украинской торговой марки "Олейна".

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  • Dmitry Ivanets
    Женщины смелее мужчин зачастую.
  • Александр Карин
    Орки їбані... Це називається "Моїм же салом та й мені ж по губах".
  • Людмила Карпова 35c4aebc
    Смелая НАСТОЯЩАЯ
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