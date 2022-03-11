Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

Между Украиной и Польшей сформировался "чрезвычайно сильный союз", - Зеленский. ВИДЕО

6 39217
Президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей сформировался очень сильный союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграмме Зеленского.

"Я чувствую, что мы уже сформировали сильнейший союз с Польшей. Пусть неформальный. Но союз, который вырос из реальности, а не со слов на бумаге. Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами" . Это наше величие. И ваше величие", - отметил украинский президент.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Дякуємо справжнім Друзям за справжню допомогу
  • Solsky Wasyl
    ось тому й не можна підписувати хотільки путіна про позаблоковий статсу. То наша справа, то наше право визначати свою долю. Наш край - наші правила.
  • Мобильный крематорий
    Страхи кацапов наяву.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости