Между Украиной и Польшей сформировался "чрезвычайно сильный союз", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей сформировался очень сильный союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграмме Зеленского.

"Я чувствую, что мы уже сформировали сильнейший союз с Польшей. Пусть неформальный. Но союз, который вырос из реальности, а не со слов на бумаге. Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами" . Это наше величие. И ваше величие", - отметил украинский президент.