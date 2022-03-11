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В оккупированной Новой Каховке на территории воинской части раздались взрывы. ВИДЕО

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На территории оккупированной Новой Каховки в военной части, занятой россиянами, раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.

"В районе воинской части что-то вкусно прилетело. Как пишут местные, после первого удара, похоже, произошла детонация боекомплекта".

В оккупированной Новой Каховке на территории воинской части раздались взрывы 01

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Топ комментарии

  • Юрий Педаченко
    Земля горит под ногами
  • Ksenia VB
    Смачно - значить ватяницю рознесло.
  • Максим С. 45bd4013
    Формулювання прям такі як ******* рускіє "хлопок, задимлєніє і знову хлопок"
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