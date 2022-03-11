В оккупированной Новой Каховке на территории воинской части раздались взрывы. ВИДЕО
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На территории оккупированной Новой Каховки в военной части, занятой россиянами, раздались взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.
"В районе воинской части что-то вкусно прилетело. Как пишут местные, после первого удара, похоже, произошла детонация боекомплекта".
⚡️ Новая Каховка ( в оккупации) в район воинской части, что-то смачно прилетело.— hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) March 11, 2022
Как пишут местные, после первого удара, похоже, произошла детонация боекомплекта и произошел дублирующий хлопок.
Привіт оркам!! pic.twitter.com/ROvqRriMIS