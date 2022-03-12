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Бои с оккупантами продолжаются в Николаеве, - ГНСУ. ВИДЕО

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В Николаеве, который с вечера 11 марта обстреляли из тяжелой артиллерии российские войска, продолжаются бои с оккупантами.

Об этом сообщает в телеграм-канале Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Николаеве идут ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видны многочисленные вспышки в ночном городе.

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Как сообщалось, вечером 11 марта российские войска обстреляли город Николаев из тяжелой артиллерии. По информации ОВА, поврежден ряд объектов, один человек ранен.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УКРАЇНО ТРИМАЙМОСЯ-РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ...
  • Nur Ak
    ******* орки
  • Alex Vassago
    Це не бої в Миколаєві, це обстріл Миколаєва.
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