Бои с оккупантами продолжаются в Николаеве, - ГНСУ. ВИДЕО
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В Николаеве, который с вечера 11 марта обстреляли из тяжелой артиллерии российские войска, продолжаются бои с оккупантами.
Об этом сообщает в телеграм-канале Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Николаеве идут ожесточенные бои", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео видны многочисленные вспышки в ночном городе.
Как сообщалось, вечером 11 марта российские войска обстреляли город Николаев из тяжелой артиллерии. По информации ОВА, поврежден ряд объектов, один человек ранен.