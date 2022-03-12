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Войска РФ сменили тактику и хаотично обстреливают Николаев: 2 человека ранены, - глава ОВА Ким. ВИДЕО

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Российские войска ночью хаотично обстреляли Николаев, в результате чего 2 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сегодня обстреливали ночью хаотическим огнем больницы, интернат, котельную – попали в трубу. Пока жертв от обстрела нет. 2-е раненых", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продолжают беспорядочный обстрел гражданских объектов в Николаеве, - Ким

По словам главы ОВА, враг меняет тактику – теперь российские военные уезжают, стреляют и убегают назад. Оккупанты размещаются в селах, квартируются в сельских школах и домах, поэтому ВСУ не могут "плотно накрывать их в ответ".

Ким отметил, поскольку сейчас правил нет, то теперь будут работать с врагом "жестче".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Хто допустив вихід ворога з Криму через перешийок? Тепер вони розтеклись по всьому півдню. Під трибунал.
  • Abrakadabr Abrakadabrov
    Ой дійсно, хто це зробив?
    Хто обрав непорозуміння яке три роки замість армії будувало дороги, саджав генералів, та боровся з опозицією?
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    С чего вы взяли,что русские твари меняют тактику.Херячить по мирным кварталам,это их военая доктрина.
    Террор и еще раз террор таварищи!
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