В результате российского авиаудара по Василькову горит склад с боеприпасами: детонируют снаряды, - полиция. ВИДЕО

Российские оккупанты утром в субботу сбросили не менее 6 ракет в район военного аэродрома в Василькове Киевской области. Горит склад с боеприпасами, сообщила полиция в Киевской области.

"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", - сообщается на странице полиции в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На месте работают спасатели. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о пострадавших уточняется.

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