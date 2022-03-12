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В результате российского авиаудара по Василькову горит склад с боеприпасами: детонируют снаряды, - полиция. ВИДЕО

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Российские оккупанты утром в субботу сбросили не менее 6 ракет в район военного аэродрома в Василькове Киевской области. Горит склад с боеприпасами, сообщила полиция в Киевской области.

"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", - сообщается на странице полиции в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На месте работают спасатели. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о пострадавших уточняется.

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Топ комментарии

  • Козак Мамай 328e507b
    навідників розстрілювати публічно за законами воєнного часу
  • Sophia-Maria Duglass
    А склады с оружием может надо рассредоточить по местности ?
  • Павло Дудра
    якщо на складі снаряди і ракети на глибині 2 метри-вони становлять малу небезпеку.

    якщо на рівні поверхні-керівництво складів повинно піти під трибунал..
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