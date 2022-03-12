Колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации жителей Мариуполя отправилась из Запорожья, - ОПУ. ВИДЕО

В Запорожской области сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации жителей Мариуполя.

Об этом своему телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мариуполь – много усилий возложено на то, чтобы коридор сегодня заработал и люди получили помощь", – заметил Тимошенко.

По его словам, в Запорожье сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации. Ее сопровождают священники.

"Отправились. Мариуполь, мы с вами", - добавил чиновник.

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