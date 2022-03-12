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Украинские артиллеристы прямым попаданием уничтожили танк и две БМП оккупантов. ВИДЕО беспилотника

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Артиллерия 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады накрыла огнем бронетехнику российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотника зафиксировали прямые попадания в танк и две БМП.

"Некоторое время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии, как тараканы", - пишут в комментарии к видео закарпатке.

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Топ комментарии

  • Шимус
    горно копытные вы лучшие
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    мало байрактаров. 50 байрактаров нужно. по 4 заряда. 200 танков уничтожали бы за один вылет.
  • SergTranscarpathian
    Пишаюся вами земляки!
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