Украинские артиллеристы прямым попаданием уничтожили танк и две БМП оккупантов. ВИДЕО беспилотника
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Артиллерия 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады накрыла огнем бронетехнику российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотника зафиксировали прямые попадания в танк и две БМП.
"Некоторое время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии, как тараканы", - пишут в комментарии к видео закарпатке.