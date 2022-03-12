Новости Видео • Война

В результате ракетных обстрелов войск РФ по Василькову полностью уничтожен аэропорт, - мэр Баласинович. ВИДЕО

20 85546
В результате ракетных ударов оккупанта по Василькову уничтожен аэропорт.

Об этом сообщила городской голова Василькова Наталья Баласинович, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 7 утра вражеские силы обстреляли город Васильков, восемь ракет попали, обстреляли аэропорт. В результате ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, детонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют", - сказала она в видеообращении на странице в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому под Кропивницким.

По словам мэра, одна из ракет оккупантов попала в состав боеприпасов.

"Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, из-за чего ликвидирована работа нашего аэропорта", - сказала Баласинович.

Мэр призвала всех жителей Василькова оставаться дома и в укрытиях. "В нашем городе сейчас опасность, пожалуйста, не выходите без необходимости на улицы", - подчеркнула она.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Iryna Gerashchenko

    3 год ·



    Час від часу в соцмережах і медіа вигулькують перехоплення розмов рашистів зі своїми «заями» і мамами.

    В принципі, русский- синонім хам, було й до війни.

    Росіянина можна вичислили за секунду безпомилково. Бо це п'яний мат, ор на дітей, воплі одне на одного, перекошене злобою не усміхнене обличчя , завжди і всім незадоволене. Так було завжди.

    Але в цих перехоплених розмовах,де вони вихваляється своїм «заям» мародерством, вбивствами і що вони прихопили в чужих українських хатах, мене вразило, що зі своїми жінками, мамами, родинами вони розмовляють виключно матюками, а ті їм відповідають матюками теж.

    Немає там ніякого Пушкіна і Толстого, вони апріорі не можуть захищати ніякий русский язик, бо їх язик- це суцільний брудний матюк.

    Повністю деградована нація.

    Мені важко уявити українок- жінок наших офіцерів і солдатів, яким би чоловіки телефоном розповідали, що вони їм привезуть крадені, намародерені у вбитих людей шуби і планшети, і ті раділи. Це просто неможливо.

    Росія має бути денацифікована і демілітаризована.
  • FT FT
    На взлетную полосу пох. Она ремонтируется за пару часов. Почему склады с боеприпасами не вывезли с обьекта который является приоритетной целью для врага?
  • Ksenia VB
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости