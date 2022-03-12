В результате ракетных обстрелов войск РФ по Василькову полностью уничтожен аэропорт, - мэр Баласинович. ВИДЕО

В результате ракетных ударов оккупанта по Василькову уничтожен аэропорт.

Об этом сообщила городской голова Василькова Наталья Баласинович, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня около 7 утра вражеские силы обстреляли город Васильков, восемь ракет попали, обстреляли аэропорт. В результате ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, детонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют", - сказала она в видеообращении на странице в фейсбуке.

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По словам мэра, одна из ракет оккупантов попала в состав боеприпасов.

"Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, из-за чего ликвидирована работа нашего аэропорта", - сказала Баласинович.

Мэр призвала всех жителей Василькова оставаться дома и в укрытиях. "В нашем городе сейчас опасность, пожалуйста, не выходите без необходимости на улицы", - подчеркнула она.