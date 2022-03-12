Минометчики 30-й ОМБр уничтожили очередную колонну вражеской техники. ВИДЕО
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Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили очередную колонну вражеской техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Снег не преграда для наших минометчиков. Стоит только врагу приблизиться на дистанцию выстрела. Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского красноречиво доказывают свою классность меткой стрельбой. Вот как была уничтожена очередная колонна вражеской техники. победы!", - говорится в сообщении.