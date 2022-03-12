Новости Видео • Война

Минометчики 30-й ОМБр уничтожили очередную колонну вражеской техники. ВИДЕО

53 05341
Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили очередную колонну вражеской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Снег не преграда для наших минометчиков. Стоит только врагу приблизиться на дистанцию выстрела. Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского красноречиво доказывают свою классность меткой стрельбой. Вот как была уничтожена очередная колонна вражеской техники. победы!", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В бою за Мариуполь героически погиб командир взвода 140-го разведбата морской пехоты Антон Гевак. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    героям слава, бейте их тварей
  • Мистер Икс 00711c20
    Уничтожим ВСЮ кацапскую мразь на Святой Земле Великой Украины !
  • клаус хаус
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости