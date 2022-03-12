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Из-за умышленных повреждений у сбитого российского пилота не сработала одна из самых надежных в мире систем катапультирования К-36. ВИДЕО

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Вчера возле села Бехи, что в Житомирской области точным выстрелом из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот оккупантов погиб, из-за умышленно поврежденной системы катапультирования и сгорел уже на земле.

Украинские военные опубликовали видеозапись с места падения сбитого российского самолета, на котором видна часть системы катапультирования К-36. Такое катапультное кресло считается самым лучшим и самым надежным в мире.

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Топ комментарии

  • esfero
  • Шимус
  • Вадим Мулява
    Ну і ****..сь, одним виродком на Землі стало менше.
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