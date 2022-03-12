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Путин бросил в бой против Украины новобранцев и "альтернативщиков", - СБУ. ВИДЕО

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Из-за маниакального желания захватить Украину через три дня Путин бросил в бой даже новобранцев и "альтернативщиков" - призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах.

Об этом на видео СБУ говорит очередной пленник, который всего месяц как призвался в армию, передает Цензор.НЕТ.

"За этот месяц я успел стать российским военным, затем военным преступником, а сейчас – еще и военным пленником", - говорит оккупант.

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Он сам признается, что русская армия не могуча, а просто "длинная". Причем многие подразделения войск – обычный балласт. "Наша военная задача – отвлечение. Фактически нас обстреливали, пока кто-то более подготовленный выполнял свою задачу".

Теперь он свидетельствует против других захватчиков и помогает СБУ довести дело до Гаагского трибунала.

На спасение не надеется, "потому что РФ даже трупы солдат не забирает".

Вот она, "мощная" путинская армия...

Украина обязательно победит!

Топ комментарии

  • RGSMPG1
    "За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз - ще й воєнним полоненим"
    попереду останній рубіж - груз 200.
  • Rahat Lukum 08bc10f1
    Эти недоразвитые из кремля, до такой степени заврались, что реально сами поверили в то, что их тут будут встречать с цветами. Поэтому и создали движ и массовку из срочников. Это преступление и против нашего народа и против своего.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Да не стрелял конечно. Кто идет в альтернатившики - єто слишком здоровьіе телом и не окончательно повредившиеся умом, которьіе ну никак не могут закосить. Меня заклюют, но такие есть, пусть и очень-очень мало - на раисе за альтернативку реально мордуют, там надо каких-то невероятньіх документов собрать, чтобьі ее получить. Так что бросив его и таких как он в Україну, пуй решает сразу две задачи: отвлекает внимание ЗСУ от настоящих орков, и уничтожает остатки ума в своем ханстве.
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