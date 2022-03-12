Новости Видео • Война

Зеленский: Это народная война - и время требует отдавать все, что нужно для обороны. ВИДЕО

16 15945
Украинцы имеют чрезвычайный успех в противостоянии агрессору. Мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы это ни было сложно.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными и в рутинных делах. Выполнять свою работу на сто процентов, помогать коллегам, заботиться о своих близких. И при этом отдавать все, что необходимо для нашей обороны. Для наших защитников. Это отечественная война. Это народная война. Это война за нашу независимость", - заметил глава государства.

Также смотрите: Путин бросил в бой против Украины новобранцев и "альтернативщиков", - СБУ. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Михаил 9b8cd9a5
    Не имеем права? А ты имел право закатывать деньги в асфальт,когда нет элементарной формы для ополчения,а кацапы топчатся у наших границ?
  • Василий СПРУТ
    Бить их и днем и ночью не давать спать и срать
  • 5 копійок
    Де ракетна програма яку заснував Порох? Скільки ракет зроблено за твого царювання?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости