"Время колебаний прошло", - Порошенко на заседании ПА ОБСЕ призвал Европу остановить Путина, чтобы он не пошел дальше. ВИДЕО
Об этом во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Он призвал европейских партнеров к максимально жестким санкциям против России и мощной поддержке нашего государства.
"Наша борьба может длиться всего несколько недель, если все решительные действия будут сразу выполнены. Или это может длиться годами, если сделать только полшага. С более разрушительными экономическими последствиями, прежде всего, для Европы. Давайте остановим Путина в Украине и дадим отпор его военным планам в других странах", – подчеркнул Порошенко.
Пятый президент отметил первоочередные шаги со стороны ОБСЕ:
- Немедленное и безусловное прекращение огня.
- Создание гуманитарных коридоров на территории Украины с беспрепятственным доступом международных гуманитарных организаций.
- Вывод российских вооруженных сил из международно признанных границ территории Украины, подтвержденный международными наблюдателями. Я имею в виду также Крым.
- Возвращение СММ ОБСЕ в Украину.
- Доступ международных гуманитарных организаций в пострадавшие районы для оценки масштабов разрушений и потерь, а также для поиска и идентификации погибших и пропавших без вести лиц.
"Каждый день должны быть новые санкции. Каждый день полумеры и колебания приводят к десяткам потерянных жизней украинцев. Отсоедините все российские и белорусские банки от SWIFT, запретите импорт энергоресурсов. Прекратите отправлять полмиллиарда евро в Россию каждый день", – призвал Порошенко.
"Что касается дополнительной финансовой и экономической поддержки восстановления после войны, прошу вас подумать о своего рода Плане Маршалла для Украины", - отметил Порошенко.
Он также призвал европейцев приехать в Украину и увидеть своими глазами последствия российской агрессии.
"Приезжайте в Украину, чтобы увидеть и почувствовать, что такое война. И предотвратить это в ваших странах. Встаньте за Украину на нашей земле, чтобы увидеть зверства российских агрессоров. И предотвратить их вторжение в ваши страны. Присоединяйтесь к украинской борьбе, чтобы ощутить дух украинцев, нашу преданность общим ценностям. Чтобы напомнить себе, что мы должны бороться за наши ценности, потому что они не должны восприниматься как должное", – отметил Порошенко.
"Давайте победим Путина в Украине сегодня – и спасем мир для целых поколений! Время колебаний прошло", – призвал пятый президент.