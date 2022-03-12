СВОЯ ВОЙНА с Юрием Бутусовым: Как ликвидировали главаря "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко. ВИДЕО

4 февраля 2017 года в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НВФ Олег Анащенко, начальник управления так называемой "народной милиции ЛНР". Это именно этот предатель в июне 2014 года командовал всей ПВО у луганских террористов и был непосредственным организатором уничтожения самолета Ил-76.

Одним из украинских диверсантов, принимавшим непосредственное участие в уничтожении Анащенко, был Иван Деев. Сегодня он герой рубрики Своя война с Юрием Бутусовым.

00:55 - Кто такой Олег Анащенко

01:31 - "Было 2 машины, следили за каждым его действием" – как искали Анащенко

09:00 - "О спецоперации знали единицы". Как удалось задержать?

15:25 - "Начали принимать, прикладом голову вырубили" - задержание

23:59 - "Создал себе сам легенду, что я простой волонтер, который помогает народу" - подготовка к диверсионной работе.

33:00 - Плен. "Пломбы срывали, шило загоняли. Били током. Пальцы пообрезали".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня "защищать". Суки они!": этническая русская из Гостомеля о российских оккупантах. ВИДЕО