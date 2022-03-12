"Мы рвем их без страха! Русский военный корабль - иди нах#й!", - Бабкин записал новую версию своего хита "Я солдат". ВИДЕО
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Украинский музыкант Сергей Бабкин, экс-участник популярной в нулевой группе 5'nizza, записал новую версию своей известной песни "Я солдат".
В 2003 году музыканты из Харькова Сергей Бабкин и Андрей Запорожец (SunSay) выпустили песню "Я солдат" в ответ на песню группы "Любэ" - "Комбат".
Сегодня же, в свете последних событий в Украине, Бабкин переписал текст песни и она приобрела новые смыслы, информирует Цензор.НЕТ.