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"Мы рвем их без страха! Русский военный корабль - иди нах#й!", - Бабкин записал новую версию своего хита "Я солдат". ВИДЕО

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Украинский музыкант Сергей Бабкин, экс-участник популярной в нулевой группе 5'nizza, записал новую версию своей известной песни "Я солдат".

В 2003 году музыканты из Харькова Сергей Бабкин и Андрей Запорожец (SunSay) выпустили песню "Я солдат" в ответ на песню группы "Любэ" - "Комбат".

Сегодня же, в свете последних событий в Украине, Бабкин переписал текст песни и она приобрела новые смыслы, информирует Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    русскій корабль:
    - Прєкратітє посилать, я давно уже там!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вместе с танками, самолетами, ракетами, русоуё*ками и кадыровцами....
    популярное направление... авжеж!
  • vigo
    Круто!
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