Российские оккупанты готовятся провести на Херсонщине псевдореферендум по созданию "ХНР", - депутат облсовета Хлань. ВИДЕО
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Российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. "ХНР".
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсонской области готовят "референдум" по созданию ХНР", - написал Хлань в Фейсбуке в субботу.
По его словам, оккупанты звонят депутатам Херсонского облсовета с вопросом "Готовы ли они сотрудничать с захватчиками?".
"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! ХНР"... Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - подчеркнул Хлань.