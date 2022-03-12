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Российские оккупанты готовятся провести на Херсонщине псевдореферендум по созданию "ХНР", - депутат облсовета Хлань. ВИДЕО

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Российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. "ХНР".

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсонской области готовят "референдум" по созданию ХНР", - написал Хлань в Фейсбуке в субботу.

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По его словам, оккупанты звонят депутатам Херсонского облсовета с вопросом "Готовы ли они сотрудничать с захватчиками?".

"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! ХНР"... Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - подчеркнул Хлань.

Топ комментарии

  • Dima L
    ХйНаРыло а не ХНР
  • VOLVO XC 70
    скоро будем проводить Референдум о делении Рашки какие территории нам что Китаю а что Японии Калининградскую в германию сдать надо и Прибалтам добавить.. кое чего да и финам не мешало бы вернуть историческую справедливость с 1940 года... и нам вернуть то что Сталин **** отрезал Ростовская область Таганрог истинно украинский всегда был...и Воронежская область и Брянская область с Белгородской то все ранее были УКРАИНОЙ... и можно помощь Молдове предложить передать Украине ПМР кацапы рванут да так что в Тихом океане утоплятся... эти кретины не понимают что РОССИЯ ЭТО СТРАНА ФАНТОМ ЕЕ УЖЕ НЕТ все что им кажется страной- им уже не принадлежит...да они сами скоро будут поделены между Китаем и онными...
  • буков
    З таким же успіхом вони можуть провести референдум в Каліфорнії.
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