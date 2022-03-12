Мариуполь сегодня: "Нет света, воды и газа. Люди объединяются - подъездами, домами, чтобы приготовить что-нибудь на костре, попить чаю. Под постоянной бомбардировкой". ВИДЕО
9 0959
В сети появилась целая серия видеозаписей, сделанная сегодня на разных улицах Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях видны последствия бомбардировок города и мирных жителей города, пытающихся выжить в условиях постоянных атак российских захватчиков.
"Нет света, воды и газа. Люди объединяются - подъездами, домами, чтобы приготовить что-нибудь поесть на костре или просто выпить горячего чая. И все это под постоянной бомбардировкой российской авиации и артиллерии", - пишет автор записей.