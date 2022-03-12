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"Нам дали команду всех ху#рить, всех подряд: гражданские, дети не дети", - СБУ перехватила разговоры оккупантов о Харькове. АУДИО

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СБУ перехватила разговоры оккупантов: в Харькове им дали команду стрелять в гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Русская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов – несравнимы. Так, из 2 тыс. боевиков так называемой "ЛНР", которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25" лиц", - говорится в сообщении.

Это заставляет оккупантов зверствовать, и так открывается настоящее лицо "миротворцев", отмечают в спецслужбе.

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"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху#рыть, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху#рыть, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.

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Топ комментарии

  • Игорь Шамрай 7ab81b2d
    Скоты!!!!это не люди!!!всех в утиль,они не должны плодиться!!!
  • FT FT
    Я только не пойму почему до сих пор мы в плен кацапоидов берем? Даже наемников и летчиков. Одно дело взять пленных которые пришли и сами сдались. А другое дело брать в плен тварей которых танк подбили или у которых патроны закончились и они решили в плен сдаться чтобы выжить наслушавшись рассказов про лошков- украинцев которые верят в сказки о заблудившихся на учениях
  • Саня Санев 180eb1c1
    «-у нас там второй БТГр вчера уезжая оставил несколько «карандашей». 3 из них нужно отправить в Россию. У одного отец умер,у одного жена умерла,трое детей осталось и одному уход за отцом,умирает раком.. - отправляй. Но позвони Леневу. Пусть пробьет. Если не так - «кончайте».
    https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502660282853822472
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