"Нам дали команду всех ху#рить, всех подряд: гражданские, дети не дети", - СБУ перехватила разговоры оккупантов о Харькове. АУДИО

СБУ перехватила разговоры оккупантов: в Харькове им дали команду стрелять в гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Русская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов – несравнимы. Так, из 2 тыс. боевиков так называемой "ЛНР", которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25" лиц", - говорится в сообщении.

Это заставляет оккупантов зверствовать, и так открывается настоящее лицо "миротворцев", отмечают в спецслужбе.

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"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху#рыть, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху#рыть, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.