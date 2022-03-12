Военные РФ танком раздавили автомобиль с людьми в Запорожской области: погибли ребенок и двое мужчин, - полиция. ВИДЕО
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"06 марта на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия". Транспортное средство с гражданскими гражданами, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине. В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в горящей автомашине", - говорится в сообщении.
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Сейчас полиция устанавливает личности всех погибших. Следственным управлением ГУНП в Запорожской области возбуждено уголовное производство по признакам преступления, определенного в ч.2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.