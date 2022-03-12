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На Волыни национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии. ВИДЕО

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На Волыни забрали на границе и национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Единство".

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"По приказу руководителя Волынской ОВА 23 белорусских и рашистских фуры забрали на границе в районе Волыни и национализировали. Грузовики оккупантов отправились в пользу украинской армии", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Саня Санев 180eb1c1
    Два рашистських гвинтокрила збили над Скадовським районом на Херсонщині. Один заживо згорів, один з пілотів вижив, везуть в лікарню
    https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502676332936892416
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ-ТАК ТРИМАТИ...
  • Ольга Никитина 2f7babc1
    Не поняла- это говно ехало через Украину?
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