На Волыни национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии. ВИДЕО

На Волыни забрали на границе и национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Единство".

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"По приказу руководителя Волынской ОВА 23 белорусских и рашистских фуры забрали на границе в районе Волыни и национализировали. Грузовики оккупантов отправились в пользу украинской армии", - говорится в сообщении.