Сумы, Буча, Гостомель: в Украине 12 марта идет эвакуация мирных жителей. ВИДЕО

В субботу, 12 марта, идет эвакуация мирных жителей из зон, где ведутся активные боевые действия. Людям оказывают первую помощь, предлагают питание и дальнейшую логистику.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, автобусы из Гостомеля, 20 автобусов из Бучи и 40 из Немишаева и Микуличей прибыли в Белогородку.

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"Людям оказывают первую помощь, предлагают питание и дальнейшую логистику", - сказал Тимошенко.

Также, по его словам, проходит подготовка к эвакуации из Сум. Жители размещаются в автобусах для эвакуации.

"Разрешено движение частных авто в колонне", - отметил Тимошенко.

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Напомним, в субботу утром Кирилл Тимошенко сообщал, что на 12 марта запланирована эвакуация и доставка гуманитарных грузов более чем на 10 маршрутах, в том числе из Киевщины, Сум, Житомирщины и Полтавщины. Также украинские власти продолжают прилагать усилия для эвакуации людей из Мариуполя.