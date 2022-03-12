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"Людей нет?", - "Да как нет. Вон нога", - украинские военные сбили 2 вражеских вертолета на Херсонщине. ВИДЕО

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Российские вертолеты К-52 "Аллигатор" были сбиты над Скадовским районом Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Информацию подтвердил и советник главы МВД Антон Геращенко.

Один из пилотов якобы выжил. Пока его везут в больницу.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Над Рубіжним, Луганської області наші воїни збили ще і російський літак
  • Юрій Ан
    Два сбили.
  • Debor
    какой человек .. он о чем.. орк
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