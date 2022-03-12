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"Байрактары в действии!", - главнокомандующий ВСУ Залужный опубликовал запись уничтожения РСЗО оккупантов. ВИДЕО

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Ударный БПЛА "Байрактар" украинской армии уничтожил вражескую реактивную систему залпового огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Прицельное уничтожение реактивной системы залпового огня противника. Байрактары в действии! Сотни спасенных жизней наших сограждан, прежде всего мирных жителей!", - написал он в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Юрий Хорошунов
  • Юрій Яцуляк
    Хлопці з Азову просять - щоб Байрактари відправили на підмогу в Маріуполь.
  • Shanna Castellanos 84782519
    КРАСИВО…только почему они не летают над Мариуполем!в то время когда там идут ожесточенные бои и враг продвигается вперёд ..
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