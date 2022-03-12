"Байрактары в действии!", - главнокомандующий ВСУ Залужный опубликовал запись уничтожения РСЗО оккупантов. ВИДЕО

Ударный БПЛА "Байрактар" украинской армии уничтожил вражескую реактивную систему залпового огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Прицельное уничтожение реактивной системы залпового огня противника. Байрактары в действии! Сотни спасенных жизней наших сограждан, прежде всего мирных жителей!", - написал он в комментарии к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также смотрите: Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове. ФОТОрепортаж