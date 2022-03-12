Зеленский призвал итальянцев выбирать Украину ради Европы и заставить россиян почувствовать цену каждого выстрела. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал мир ввести против России такие санкции, чтобы каждый солдат знал цену каждого своего выстрела.

Об этом он сказал в обращении к итальянскому народу, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зеленский отметил, что Украина переживает войну, которую Европа не видела со времен Второй мировой войны. "Мы эту войну не начинали, это жестокое вторжение, это война против мирных и искренних людей", – отметил украинский президент. Он добавил, что украинцы ценят свои свободы и желают жить, как и все европейцы.

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"Но мы живем с вами не одинаково – мы живем в войне, где погибло 79 детей. Я уверен, что у каждого из вас есть фото ваших родных – дома и на телефоне, чтобы просто посмотреть, когда сердце этого просит. Мы даже этого не осознаем, но всегда знаем, что эти фотографии не последние, потому что мы верим, что увидим, как живут те, кто нам самые дорогие.Увидим, как наши любимые счастливы, как растут наши дети, как они пойдут в университет, как будут работать, как у них будут свои дети. Как мы будем играть с нашими внуками и встречать их из школы, ужинать. Каждый человек из миллионов живет такой надеждой на новые фотографии и мгновения счастья", - отметил Зеленский и подчеркнул, что сейчас этого всего лишены украинцы.

"У нас это мгновение может стать последним, как для 79 детей", - добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что российские войска уничтожают в Украине целые города. Он привел пример Мариуполя, где разбомбили даже роддом и детскую больницу.

"Они разрушают больницы для чего? Чтобы украинки даже не рожали?" - спросил Зеленский.

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"Они уничтожают ковровыми бомбардировками целые кварталы и представьте, что это значит для наших людей. Авиация бомбит даже церкви", - отметил президент Украины.

"Нужны санкции против России такие, чтобы каждый солдат знал цену выстрела в мирных людей, такая принципиальность европейского бизнеса, чтобы у России не было денег разрушать жизнь. Жмите на свои компании, чтобы они выходили из России и вы не были спонсорами этой войны опосредованно. Говорите своим политикам, чтобы они закрыли небо Украины от российских ракет, которые убили 79 детей и тысячи взрослых за эти дни", - призвал Зеленский европейцев.

Он также подчеркнул, что Европе пора выбирать Украину ради мира.