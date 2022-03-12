Оккупанты привязали цепью к столбу своего гранатометчика, чтобы тот не дезертировал. Он замерз насмерть. ВИДЕО
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Русские оккупанты привязали цепью своего гранатометчика к столбу, чтобы тот не дезертировал и оставили его с двумя патронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись такого предотвращения дизертирства от оккупантов опубликована в соцсетях.
"Сталинские методы. Оккупанты приковали цепью российского гранатометчика, чтобы тот не дезертировал. Он замерз насмерть. Пусть увидят матери российских солдат. Нелюди", - пишет пользователь соцсетей, опубликовавший видео на своей странице.