Оккупанты привязали цепью к столбу своего гранатометчика, чтобы тот не дезертировал. Он замерз насмерть. ВИДЕО

Русские оккупанты привязали цепью своего гранатометчика к столбу, чтобы тот не дезертировал и оставили его с двумя патронами.