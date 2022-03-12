Наши 2-3 поколения минимум озлоблены на вас за ваши действия, - Усик к россиянам. ВИДЕО

Чемпион Украины по боксу Александр Усик обратился к российскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Усика размещено в соцсетях.

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"За 17 дней войны Российская Федерация уничтожает наши города, равняет их с землей. Под предлогом "борьбы с фашизмом" вы боретесь с нашими женщинами, детьми, стариками, разрушая наши больницы, школы и целые города. При этом цинично врете и продолжаете врать о том, что это какая-то "спецоперация" и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам.

Большой разрыв идет уже. Наши 2-3 поколения минимум озлоблены на вас за ваши действия. Вы знаете, люди, Господь противится гордецам, он помогает тем, кто любит, кто дарит любовь. Он противится тем, кто заставляет любить.

Мы на своей земле. На своей православной украинской земле. Мы построим нашу Украину. Мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой и цветущей Неньки.

Дорогие друзья! Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который встал на защиту своей страны - "Большое спасибо", - отметил Усик.

Также он призвал молиться о защитниках Украины.

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