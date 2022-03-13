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Украина требует на переговорах полного вывода войск РФ со своей территории, - Подоляк. ВИДЕО

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Украина требует на переговорах полного вывода войск РФ со своей территории

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Current Time, передает Цензор.НЕТ.

Подоляк рассказал о ходе "беловежских" переговоров с Россией, которые продолжаются в видеоформате. Он сообщил, что ранее Россия вбрасывала в публичное пространство "ультимативные позиции", которые никогда не озвучивались на переговорах членами делегации РФ.

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Советник ОП отказался уточнять, какие конкретные вопросы сейчас обсуждаются на переговорах. "Наши делегации договорились, что пока не будет хорошего базового документа, готового к публичному его обсуждению и подписанию, до этого все эти черновые позиции не будут обсуждаться публично", – сказал Подоляк.

В то же время, Подоляк очертил основной подход Украины на переговорах. "Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уйдут с территории Украины, освобождая все населенные пункты", – сказал он.

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Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Не можна закінчити війну переговорами,гуманітарними коридорами, чи то перемир'ям , з рашистським ворогом,Війну можна закінчити лише перемогою
  • Lvbnhj
    Коротко..
    ...
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Саша ТРОЯ
    Крим, Донецьк та Луганськ це Україна!
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