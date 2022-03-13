Украина требует на переговорах полного вывода войск РФ со своей территории, - Подоляк. ВИДЕО
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Current Time, передает Цензор.НЕТ.
Подоляк рассказал о ходе "беловежских" переговоров с Россией, которые продолжаются в видеоформате. Он сообщил, что ранее Россия вбрасывала в публичное пространство "ультимативные позиции", которые никогда не озвучивались на переговорах членами делегации РФ.
Советник ОП отказался уточнять, какие конкретные вопросы сейчас обсуждаются на переговорах. "Наши делегации договорились, что пока не будет хорошего базового документа, готового к публичному его обсуждению и подписанию, до этого все эти черновые позиции не будут обсуждаться публично", – сказал Подоляк.
В то же время, Подоляк очертил основной подход Украины на переговорах. "Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уйдут с территории Украины, освобождая все населенные пункты", – сказал он.