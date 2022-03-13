Оккупанты нас боятся, уважают и хотят стать гражданами Украины, - Ким. ВИДЕО

Глава Николаевской области Виталий Ким со ссылкой на перехваченные разговоры заявил, что российские оккупанты боятся и уважают Вооруженные силы, а также хотят стать гражданами Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ким рассказал во время утреннего видеообращения.

"Утром 13 марта (оккупанты. – Ред.) разбомбили "Зарю" (государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря". – ред.), по материальным воротам, наверняка самолетами. Теперь выясняем обстоятельства.

По всем перехватам, разговорам в России и Беларуси – орки не только нас боятся, они нас уважают. Уважают, что у нас такой дух.

Боятся и уважают. Это является основным показателем того, что победа будет за нами. Многие сейчас хотят стать гражданином Украины. Не знаю, как на это реагировать.

Они понимают, что у нас лучше, у нас свобода, и мы за нее боремся. А у них рабство.

Хочется, чтобы наши желания сбывались, мы все равно будем двигаться вперед и отстаивать родную землю", - отметил он.

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