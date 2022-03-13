Чернигов без отопления и воды, электроснабжение частично восстановили, - Чаус. ВИДЕО

Эвакуация из города будет организована только после договоренностей с врагом о "зеленом коридоре". К тому времени уехать можно разве что, на собственном авто.

Об этом заявил в обращении к черниговцам глава ОГА Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что эвакуация возможна только после установления договоренностей о "зеленом коридоре".

"На сегодняшний день таких договоренностей нет. Я продолжаю подчеркивать, что как только мы сформируем колонны автобусов централизованно и будем отправлять, есть очень высокая вероятность, что эти колонны будут расстреляны врагом. Я не хочу посылать жителей Чернигова почти на верную смерть", - сказал Чаус.

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Возможность проехать отдельными машинами в частном порядке, по словам главы ОГА, еще есть.

Чаус отметил, что большая часть города остается без воды и отопления, но уже сегодня ситуация может измениться.

"Облэнерго вчера возобновило на большей части города энергоснабжение. Сегодня работы будут продолжаться и как будет возможность свет будет подан ко всем домам. На сегодняшний день часть города со светом. Подавляющая часть. Дальше - водоканал. 30-40 процентов квартир уже с водой. Это по состоянию на 16:00 вчера. И уже повышается давление в системе. Поэтому сегодня эта работа тоже продолжается. Город будет с водой", - сказал он.

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Мобильная связь, по словам Чауса, работает только в центре города.

"Всем тяжело. Я понимаю, что мы все не едим так, как хотим, не спим, так как хотим, мы в холоде. Но, черниговцы, надо потерпеть. Для победы это наименьшее. Нашим ребятам на "передке" еще хуже, но они отбивают атаки врага и, более того, наносят значительный удар в ответ", - добавил он.