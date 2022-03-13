За сутки войска РФ совершили почти 50 обстрелов жилых районов Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани, - Синегубов. ВИДЕО
"По сравнению с предыдущими днями – ситуация менее напряженная (за минувшие сутки было 84 обстрела. – Ред.). Но ВСУ не теряют бдительности", – написал Синегубов в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, снова наблюдается активность беспилотных летательных аппаратов противника для разведки.
Он отметил, что в результате продолжительных обстрелов Изюмского района была повреждена установка комплексной подготовки газа возле с. Глазуновки: произошло интенсивное горение газа и травмирован один работник.
Синегубов сообщил, что в Осколе возобновил работу психоневрологический интернат, обстрелянный оккупантами 11 марта.
"В Осколе, где оккупанты атаковали психоневрологический интернат, возобновили функционирование заведения, там находятся 350 подопечных и работники. Параллельно работаем над эвакуацией", - написал Синегубов.
Он подчеркнул, что украинские воины не дают противнику продвинуться вперед.
"Каждый день наши бойцы наносят значительные потери противнику и не дают продвинуться вперед. В том же Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель", - написал Синегубов.