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"Нах#й идите", - мелитопольцы оккупантам в ответ на запрет митингов. ВИДЕО

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Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе разъезжает военная техника, из которой в громкоговорителе на русском языке предупреждают о запрете митингов и демонстраций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Гражданская администрация Мелитополя с целью предотвращения правонарушений и обеспечения общественного порядка временно запрещает митинги и демонстрации. С 18:00 до 6:00 утра вводится комендантский час", - говорится в сообщении.

Как свидетельствует видео, записанное на улицах города, мелитопольцы это обращение и самих оккупантов посылают в международно известном направлении – за российским кораблем.

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Топ комментарии

  • Стрелок
  • Мистер Икс 00711c20
    СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ тварям !
  • Amber
    Кацапи , ідіть ****** і не нервуйте мелітопольців 😡
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