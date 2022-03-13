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Украинские воины захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2, - Бутусов. ВИДЕО

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Украинские военные захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2, который бросили российские оккупанты.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Очередной новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 бросили российские оккупанты. Многие электронные блоки сняты с системы управления. Уничтожение такой машины имеет большое значение, поскольку они на маршах прикрывают российские войска от наших штурмовиков и беспилотников", - рассказал журналист.

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Топ комментарии

  • Палиця Василь
    по довбаному саратову - вогонь!
  • Solsky Wasyl
    саратов до сраки, треба по військових літаках рф вогонь відкривати, вони курви з безпечної для себе відстані нас розстрілюють, щоб їм вибл...м то саме вернулося що вони нам приготували.
  • Saskia Jansen
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