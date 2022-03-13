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Митрополит Арсений призвал прекратить бомбить мирных людей в связи с авиаударом по Святогорской Лавре. ВИДЕО

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Митрополит Святогорский Арсений в связи с авиаударом по Святогорской Лавре записал видеообращение.

Видео опубликовано на странице в Фейсбуке Украинской Православной Церкви, передает Цензор.НЕТ.

"Владыка сообщил, что бомба упала у моста, который объединяет город и монастырь. В результате авиаудара были выбиты окна в Успенском соборе и Покровском храме. Также пострадала гостиница Лавры, где на тот момент проживало 520 беженцев, 200 из которых – дети. Некоторые получили ранения от осколков стекла от окон. Все проживающие в монастыре после удара ночевали в подвалах", - говорится в сообщении.

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Митрополит Арсений призвал всех, от кого это зависит, прекратить бомбить мирных людей в мирных городах Украины.

Топ комментарии

  • der
    ця тварина з хрестиком боїться звернутися до ***** і думає сидіти на двох кріслах....воно знає, від кого залежить припинення вогню...Це РПЦ МП!!!!
  • Руслан Сольвар
    Ця тварина жаліється після того як розвалили його бізнес.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    а молотить по атеистах,мусульманах и прочих греко-католиках,блеадь,просто богоугодное дело..
    ненавижу ****.
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