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Оккупанты открыли огонь на мирном митинге в Херсоне. ВИДЕО

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Российские оккупанты открыли огонь на мирном митинге в Херсоне

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает телеграм-канал BEREZOVIEW.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Некогда и незачем нам было создавать ТРО и Сопротивление в полумирное время, значит займёмся этим в военное. Это тяжкая цена за бездействие и сплошные праздники
  • Semen Korotych 52784eed
    Зенелоху надо сказать спасибо .Его ведь предупреждали сша за две недели ,что будет вторжение и что он им отвечал не распространяйте фейки и дезинформацию.А мог бы за это время провести мобилизацию
  • Bogdan Resvii
    "дыра типа ордло" будет уся рабсеюшка. Свои границы Украина отобъёт назад.
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