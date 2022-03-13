В Харькове задержан заряжающий БМ-21 "Град" Бобыкин, военнослужащий разбитой 200-й мотострелковой бригады оккупантов, - Бутусов. ВИДЕО
47 09254
В Харькове задержан заряжающий БМ-21 "Град" Александр Бобыкин, военнослужащий 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, на допросе в СБУ рассказывает об обстоятельствах вторжения и задержания.
Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Интересно, что ФСБшники угрожают российским солдатам расстрелом за побег. Я писал как в начале войны 200-я бригада была разбита и понесла тяжелые потери в боях западнее Харькова. Многие техники уничтожено, а три Града были захвачены украинскими воинами", - отметил Бутусов.