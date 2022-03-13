"Русский солдат – фашист и оккупант!", - протесты против провозглашения т. н. "ХНР" проходят в Херсоне и Каховке. Оккупанты открыли огонь в воздух. ВИДЕО
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Российские военные начали открывать огонь в воздух, чтобы запугать участников акции протеста против захватчиков, которая в воскресенье проходит в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".
"Россияне открыли огонь в воздух для того, чтобы запугать участников акции протеста против провозглашения так называемой "ХНР" в Херсоне", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграм-канале.
Кроме того, объединение сообщает об акции протеста против российских захватчиков в Каховке.
"Против провозглашения "ХНР" сегодня протестуют и жители Каховки. На улицы вышли уже более 6 тысяч человек", - отмечают в "Информационном сопротивлении".