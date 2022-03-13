"Четыре хохла сожгли 19 наших машин. 45-я бригада - элита, 3 человека осталось. У псковских - командир застрелился. Из ульяновских - 13 выжило", - десантник армии РФ о потерях. ВИДЕО
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В сети появилась запись телефонного разговора российского десантника с родными, в котором он рассказывает о потерях элитных подразделений армии РФ и яростном сопротивлении украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Антона Геращенко, российский оккупант заявил, что элитная 45-я отдельная бригада специального назначения ВДВ, базирующаяся в Кубинцы Одинцовского района Москвы уничтожена, такая же судьба постигла оккупантов из 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска. Кроме того, из-за больших потерь застрелился командир 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова.
"Такие мысли проскакивают... Думаешь не застрелиться ли нах#й... Четыре человека - хохла, бандеры, 19 машин наших сожгли. Вчетвером! Из 30 машин!", - розповідає окупант.