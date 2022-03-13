В ряды пограничников встала биатлонистка Анастасия Меркушина. ВИДЕО
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Сегодня многие известные и публичные лица оставили свою привычную деятельность и встали на защиту Родины
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"В ряды пограничников стала именитая биатлонистка Анастасия Меркушина, в активе которой - звание Чемпионки мира и Европы среди юниоров, участие в двух Олимпиадах. В разных странах мира в ее честь неоднократно поднимался украинский флаг, теперь пора защищать его, говорит спортсменка", - сказано в сообщении.
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