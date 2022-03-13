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В ряды пограничников встала биатлонистка Анастасия Меркушина. ВИДЕО

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Сегодня многие известные и публичные лица оставили свою привычную деятельность и встали на защиту Родины

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В ряды пограничников стала именитая биатлонистка Анастасия Меркушина, в активе которой - звание Чемпионки мира и Европы среди юниоров, участие в двух Олимпиадах. В разных странах мира в ее честь неоднократно поднимался украинский флаг, теперь пора защищать его, говорит спортсменка", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    СЛАВА УКРАИНЕ !!!
  • Перехватчик
    Пусть валит засРашкинцев с мелкашки в глаз
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Снайперская винтовка принесла бы куда больше пользы, чем автомат
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