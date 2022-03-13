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В этот трудный момент я еще больше горжусь, что я украинец, - футболист Шевченко выступил во время акции в Лондоне. ВИДЕО

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Известный украинский футболист, экс-тренер сборной Андрей Шевченко выступил во время акции в поддержку Украины в Лондоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Брутальний футбол.

"Я родился в Украине. Я очень горжусь быть украинцем. В этот трудный момент я еще больше горжусь. Я благодарен нашей армии, нашему президенту и нашим людям, которые сегодня защищают нашу страну. Защищают нашу свободу.

Пожалуйста, стойте вместе. Мы всегда должны быть вместе, потому что мы вынуждены воевать за нашу страну и наш народ. Слава Украине. Слава нации. Украина превыше всего. Я с вами", - заявил Шевченко.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Чуб
    В принципе, физически, он Украине помочь не может, но мататься по Миру и доносить проблемы страны и просить поддержки, в слоях их народов, это он может, хай занимается, каждая помощь, каждый даже звук из за угла про помощь Украине, камушек к скале, которую мы уже повесили, для отправки кацапстана в ад.
  • Шимус
  • Lvbnhj
    Прорвало Андрюшу
    Це не під спідницею у Наталка Каролевської сказати.
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