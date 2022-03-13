"Осталось 30% полка. Нас закидали, чем только можно - гранатометы, минометы, ПТУРы. Мы просто умираем и все", - российский оккупант о боях в Украине. АУДИО
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Российский оккупант в телефонном разговоре со своими родными рассказал, что от его полка осталась только треть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик отмечает, что потери подразделение понесло от обстрелов из разных видов оружия - гранатометов, минометов, противотанковых комплексов.
"Мы просто умираем и все. Эвакуировать нас не разрешают. Осталось только треть от полка. Всех остальных перебило. Гранатометы, минометы, ПТУРы – чем только можно было нас забрасывать. Те, кто остался жив, отступили", - рассказал он.