"Вот ты где, падло. Мотолыга. Наша цель", - расчет ПТРК "Стугна" уничтожает бронированную технику оккупантов. ВИДЕО

В сети появились кадры уничтожения вражеской техники – МТЛБ с помощью "Стуны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения бронетехники оккупантов опубликовал в твиттере Yuriy Kochevenko

Он отметил: "Посмотрите на филигранную работу наших специалистов по движущейся бронированной цели на украинском ПТРК "Стугна". Всего этим расчетом за сегодня уничтожено 5 единиц вражеской техники. Победим!"

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